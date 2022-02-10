Официальный курс гривны установлен на уровне 27,97 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,97 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.979500 грн за доллар;
31.996000 грн за евро;
0.374290 грн за российский рубль;
37.986400 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 9 февраля курс доллара, евро, фунта и рубля вырос:
+0.018 грн за доллар;
+0.070 грн за евро;
+0.002 грн за российский рубль;
+0.155 грн за фунт стерлингов.