Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,97 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,97 грн/долар, інформує УНН із посиланням на дані Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.979500 грн за долар;
31.996000 грн за євро;
0.374290 грн за російський рубль;
37.986400 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 9 лютого курс долара, євро, фунта та рубля зріс:
+0.018 грн за долар;
+0.070 грн за євро;
+0.002 грн за російський рубль;
+0.155 грн за фунт стерлінгів.