Официальный курс гривны установлен на уровне 27,96 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. По состоянию на 30 марта 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,96 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.969400 грн за доллар;
32.966100 грн за евро;
0.368680 грн за российский рубль;
38.688700 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 29 марта курс валют вырос.