Официальный курс гривны установлен на уровне 27,95 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,95 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 7 ноября установлены на таком уровне:
27.955840 грн за доллар;
31.947934 грн за евро;
0.423630 грн за российский рубль;
36.590123 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 6 ноября курс доллара и рубля — снизился, евро и фунту стерлингов — вырос.