Официальный курс гривны установлен на уровне 27,94 грн / долл
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,94 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 29 декабря установлены на таком уровне:
27,948466 грн за доллар;
33,244700 грн за евро;
0,486450 грн за российский рубль;
37,525200 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 27 декабря, курс всех валют увеличился.