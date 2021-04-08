Официальный курс гривны установлен на уровне 27,89 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. По состоянию на 8 апреля 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,89 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.892300 грн за доллар;
33.138800 грн за евро;
0.358430 грн за российский рубль;
38.485800 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 7 апреля курс доллара и евро вырос, когда курс рубля и фунта стерлингов упал.