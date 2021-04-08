Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,89 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.892300 грн за долар;

33.138800 грн за євро;

0.358430 грн за російський рубль;

38.485800 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 7 квітня курс долара та євро зріс, коли курс рубля і фунта стерлінгів впав.