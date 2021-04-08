Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,89 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Станом на 8 квітня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,89 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.892300 грн за долар;
33.138800 грн за євро;
0.358430 грн за російський рубль;
38.485800 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 7 квітня курс долара та євро зріс, коли курс рубля і фунта стерлінгів впав.