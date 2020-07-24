Официальный курс гривны установлен на уровне 27,88 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. На 24 июля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,88 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.877900 грн за доллар;
32.236600 грн за евро;
0.390590 грн за российский рубль;
35.403500 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 23 июля курс всех указанных валют — вырос, кроме рубля, курс которого упал.