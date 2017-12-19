Официальный курс гривны установлен на уровне 27,87 грн / долл

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 19 декабря установлены на таком уровне:

27,873635 грн за доллар;

32,876952 грн за евро;

0,474900 грн за российский рубль;

37,272076 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 18 декабря, курс всех валют увеличился.