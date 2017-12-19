Официальный курс гривны установлен на уровне 27,87 грн / долл
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,87 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 19 декабря установлены на таком уровне:
27,873635 грн за доллар;
32,876952 грн за евро;
0,474900 грн за российский рубль;
37,272076 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 18 декабря, курс всех валют увеличился.