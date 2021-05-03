Официальный курс гривны установлен на уровне 27,75 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. По состоянию на 3 мая 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,75 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.750000 грн за доллар;
33.642700 грн за евро;
0.373550 грн за российский рубль;
38.701500 грн за фунт стерлингов.
По сравнению со 2 мая курс валют не изменился.