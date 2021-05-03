Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,75 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.750000 грн за долар;

33.642700 грн за євро;

0.373550 грн за російський рубль;

38.701500 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 2 травня курс валют не змінився.