Официальный курс гривны установлен на уровне 27,67 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,67 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 17 августа установлены на таком уровне:
27.670533 грн за доллар;
31.461396 грн за евро;
0.413650 грн за российский рубль;
35.153183 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 16 августа курс всех валют вырос.