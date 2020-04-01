Официальный курс гривны установлен на уровне 27,63 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. На 1 апреля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,63 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.628900 грн за доллар;
30.256400 грн за евро;
0.352150 грн за российский рубль;
34.174200 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 31 марта курс всех валют снизился, кроме рубля, который вырос.