Официальный курс гривны установлен на уровне 27,42 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. На 5 февраля 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,42 грн / долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 5 февраля установлены на таком уровне:
27.423692 грн за доллар;
31.386415 грн за евро;
0.418130 грн за российский рубль;
35.797367 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 4 февраля курс всех валют — снизился.