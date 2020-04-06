Официальный курс гривны установлен на уровне 27,37 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. На 6 апреля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,37 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.373000 грн за доллар;
29.560100 грн за евро;
0.356970 грн за российский рубль;
33.626400 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 5 апреля курс всех валют упал, кроме рубля, курс которого упал.