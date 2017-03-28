Официальный курс гривны установлен на уровне 27,15 грн / долл

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 28 марта, установлены на таком уровне:



27,153547 грн за доллар;



29,567497 грн за евро;



0,476180 грн за российский рубль;



34,220451 грн за фунт стерлингов.



По сравнению с 27 марта, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар поднялся в цене; цена на евро уменьшилась; цена на российский рубль уменьшилась; цена на фунт стерлингов несколько увеличилось.

Как сообщал УНН, на 27 марта официальный курс гривны был установлен на уровне 27,12 грн / долл.