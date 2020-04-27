Официальный курс гривны установлен на уровне 27,14 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. На 27 апреля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,14 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.144100 грн за доллар;
29.330600 грн за евро;
0.364210 грн за российский рубль;
33.512100 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 26 апреля курс всех валют вырос.