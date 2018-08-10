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НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Официальный курс гривны установлен на уровне 27,11 грн/доллар

Киев • УНН

 • 9491 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,11 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Официальный курс гривны установлен на уровне 27,11 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 10 августа установлены на таком уровне:

27.111393 грн за доллар;

31.430238 грн за евро;

0.409010 грн за российский рубль;

34.945784 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 9 августа курс всех валют (кроме рубля - его курс просел), вырос.

Украинские Национальные Новости

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