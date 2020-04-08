Официальный курс гривны установлен на уровне 27,10 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. На 8 апреля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,10 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.099600 грн за доллар;
29.567000 грн за евро;
0.357650 грн за российский рубль;
33.519500 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 7 апреля курс валют снизился, кроме доллара, который снизился.