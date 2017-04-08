Официальный курс гривны установлен на уровне 27,10 грн / долл.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 8 апреля, установленные на таком уровне:

27,100327 грн за доллар;

28,905209 грн за евро;

0,0,48019 грн за российский рубль;

33,771709 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 6 апреля, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар незначительно упал в цене; цена на евро несколько упала; цена на российский рубль незначительно уменьшилась; цена на фунт стерлингов также значительно упала.

Как сообщал УНН, на 6 апреля официальный курс гривны был установлен на уровне 27,15 грн / долл.