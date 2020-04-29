Официальный курс гривны установлен на уровне 27,05 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. На 29 апреля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,05 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.048500 грн за доллар;
29.427400 грн за евро;
0.364840 грн за российский рубль;
33.793000 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 28 апреля курс евро и фунта вырос, а доллара и рубля снизился.