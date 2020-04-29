Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,05 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.048500 грн за долар;

29.427400 грн за євро;

0.364840 грн за російський рубль;

33.793000 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 28 квітня курс євро і фунта зріс, а долара і рубля знизився.