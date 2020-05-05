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Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,97 грн/доллар

Киев • УНН

 • 9194 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. На 5 мая 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,97 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,97 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.974900 грн за доллар;

29.507800 грн за евро;

0.358780 грн за российский рубль;

33.552700 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 4 мая курс всех указанных валют вырос, кроме рубля и фунта, курс которых упал.

Украинские Национальные Новости

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