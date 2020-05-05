Официальный курс гривны установлен на уровне 26,97 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. На 5 мая 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,97 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.974900 грн за доллар;
29.507800 грн за евро;
0.358780 грн за российский рубль;
33.552700 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 4 мая курс всех указанных валют вырос, кроме рубля и фунта, курс которых упал.