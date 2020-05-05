Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,97 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. На 5 травня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,97 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.974900 грн за долар;
29.507800 грн за євро;
0.358780 грн за російський рубль;
33.552700 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 4 травня курс усіх зазначених валют зріс, крім рубля та фунта, курс яких впав.