Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,97 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.974900 грн за долар;

29.507800 грн за євро;

0.358780 грн за російський рубль;

33.552700 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 4 травня курс усіх зазначених валют зріс, крім рубля та фунта, курс яких впав.