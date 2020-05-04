Официальный курс гривны установлен на уровне 26,96 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. На 4 мая 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,96 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.959200 грн за доллар;
29.293900 грн за евро;
0.367040 грн за российский рубль;
33.736700 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 3 мая курс всех указанных валют вырос, кроме доллара, курс которого упал.