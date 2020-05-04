Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,96 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.959200 грн за долар;

29.293900 грн за євро;

0.367040 грн за російський рубль;

33.736700 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 3 травня курс усіх зазначених валют зріс, крім долара, курс якого впав.