Официальный курс гривны установлен на уровне 26,82 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. На 12 мая 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,82 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.819600 грн за доллар;
29.096600 грн за евро;
0.365560 грн за российский рубль;
33.244200 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 11 мая курс всех указанных валют вырос.