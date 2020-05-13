Официальный курс гривны установлен на уровне 26,79 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. На 13 мая 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,79 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.794700 грн за доллар;
29.084300 грн за евро;
0.366570 грн за российский рубль;
33.120900 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 12 мая курс всех указанных валют упал, кроме рубля, курс которого вырос.