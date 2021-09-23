Официальный курс гривны установлен на уровне 26,71 грн / доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. По состоянию на 23 сентября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,71 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.671400 грн за доллар;
31.285600 грн за евро;
0.366070 грн за российский рубль;
36.366500 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 22 сентября курс всех валют не изменился.