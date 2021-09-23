Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,71 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.671400 грн за долар;

31.285600 грн за євро;

0.366070 грн за російський рубль;

36.366500 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 22 вересня курс усіх валют не змінився.