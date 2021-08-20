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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 64870 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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04:20 • 107396 просмотра

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2 марта, 18:35 • 157539 просмотра

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Актуальное
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,65 грн / доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,65 грн / доллар

Киев  •  УНН

 • 16234 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. По состоянию на 20 августа 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,65 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.650400 грн за доллар;

31.169000 грн за евро;

0.359510 грн за российский рубль;

36.447100 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 19 августа курс всех валют упал, кроме доллара, курс которого вырос.

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