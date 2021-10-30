Официальный курс гривны установлен на уровне 26,33 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. По состоянию на 30 октября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,33 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на следующем уровне:
26.326500 грн за доллар;
30.503200 грн за евро;
0,374040 грн за российский рубль;
36.154200 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 29 октября курс всех валют не претерпел изменений.