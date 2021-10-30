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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,33 грн/доллар

Киев • УНН

 • 25333 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. По состоянию на 30 октября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,33 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,33 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на следующем уровне:

26.326500 грн за доллар;

30.503200 грн за евро;

0,374040 грн за российский рубль;

36.154200 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 29 октября курс всех валют не претерпел изменений.

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