Официальный курс гривны установлен на уровне 26,30 грн/долл
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,30 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 28 марта установлены на таком уровне:
26,306270 грн за доллар;
32,556640 грн за евро;
0,460100 грн за российский рубль;
37,021423 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 27 марта, курс доллара вырос, остальным валютам - уменьшился.