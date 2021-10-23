Официальный курс гривны установлен на уровне 26,20 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.201600 грн за доллар;

30.493400 грн за евро;

0.367600 грн за российский рубль;

36.153000 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 22 октября курс всех указанных валют упал.