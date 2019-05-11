Официальный курс гривны установлен на уровне 26,20 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 12 мая установлены на таком уровне:

26.205887 грн за доллар;

29.429211 грн за евро;

0.401750 грн за российский рубль;

34.120824 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 11 мая курс всех валют — остался неизменным.