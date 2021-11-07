Официальный курс гривны установлен на уровне 26,19 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 7 Ноября. УНН. По состоянию на 7 ноября 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,19 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.190Грн за доллар;
30.284Грн за евро;
0.367 Грн за российский рубль;
35.460Грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 6 ноября курс валют не изменился.