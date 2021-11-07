Официальный курс гривны установлен на уровне 26,19 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.190Грн за доллар;

30.284Грн за евро;

0.367 Грн за российский рубль;

35.460Грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 6 ноября курс валют не изменился.