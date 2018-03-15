Официальный курс гривны установлен на уровне 26,01 грн/долл
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,01 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 15 марта установлены на таком уровне:
26,013978 грн за доллар;
32,176689 грн за евро;
0,456890 грн за российский рубль;
36,304512 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 14 марта, курс всех валют - вырос.