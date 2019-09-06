Официальный курс гривны установлен на уровне 25,31 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. На 6 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,31 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 сентября установлены на таком уровне:
25.310639 грн за доллар;
27.988505 грн за евро;
0.383190 грн за российский рубль;
31.244144 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 5 сентября курс всех указанных валют вырос.