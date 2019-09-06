Официальный курс гривны установлен на уровне 25,31 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 сентября установлены на таком уровне:

25.310639 грн за доллар;

27.988505 грн за евро;

0.383190 грн за российский рубль;

31.244144 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 5 сентября курс всех указанных валют вырос.