Официальный курс гривны установлен на уровне 24,83 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. На 15 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,83 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 15 сентября установлены на таком уровне:
24.831184 грн за доллар;
27.222427 грн за евро;
0.380900 грн за российский рубль;
30.614515 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 14 сентября курс всех указанных валют не изменился.