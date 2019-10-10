Официальный курс гривны установлен на уровне 24,70 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. На 10 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,70 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 10 октября установлены на таком уровне:
24.701001 грн за доллар;
27.124169 грн за евро;
0.379450 грн за российский рубль;
30.188280 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 9 октября курс всех указанных валют упал.