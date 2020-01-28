Официальный курс гривны установлен на уровне 24,60 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. На 28 января 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,60 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
24.598400 грн за доллар;
27.121000 грн за евро;
0.392370 грн за российский рубль;
32.137800 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 27 января курс всех указанных валют вырос, кроме рубля, курс которого упал.