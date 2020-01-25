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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 4584 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Официальный курс гривны установлен на уровне 24,52 грн/доллар

Киев • УНН

 • 16612 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. На 25 января 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,52 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Официальный курс гривны установлен на уровне 24,52 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

24.521200 грн за доллар;

27.198900 грн за евро;

0.396040 грн за российский рубль;

32.189000 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 24 января курс всех указанных валют не изменился.

Украинские Национальные Новости

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