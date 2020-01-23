Официальный курс гривны установлен на уровне 24,33 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. На 23 января 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,33 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
24.331000 грн за доллар;
26.984300 грн за евро;
0.392630 грн за российский рубль;
31.943000 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 22 января курс всех указанных валют вырос.