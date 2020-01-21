Официальный курс гривны установлен на уровне 24,33 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. На 21 января 2020 официальный курс гривны установлен на уровне 24,33 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
24.325700 грн за доллар;
26.956500 грн за евро;
0.395060 грн за российский рубль;
31.621000 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 20 января курс валют вырос, кроме фунта стерлингов, который снизился.