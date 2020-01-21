Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,33 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. На 21 січня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,33 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
24.325700 грн за долар;
26.956500 грн за євро;
0.395060 грн за російський рубль;
31.621000 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 20 січня курс валют зріс, крім фунту стерлінгів, який знизився.