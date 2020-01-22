Официальный курс гривны установлен на уровне 24,26 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. На 22 января 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,26 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
24.258600 грн за доллар;
26.96950 грн за евро;
0.392450 грн за российский рубль;
31.714500 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 21 января курс фунта стерлингов и евро вырос, а доллара и рубля снизился.