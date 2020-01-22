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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 15650 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Официальный курс гривны установлен на уровне 24,26 грн/доллар

Киев • УНН

 • 13310 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. На 22 января 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,26 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Официальный курс гривны установлен на уровне 24,26 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

24.258600 грн за доллар;

26.96950 грн за евро;

0.392450 грн за российский рубль;

31.714500 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 21 января курс фунта стерлингов и евро вырос, а доллара и рубля снизился.

Украинские Национальные Новости

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