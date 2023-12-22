Официально известно о 3800 мирных жителей, переживших пытки оккупантов - Генпрокурор
Киев • УНН
По состоянию на 22 декабря, по данным Генеральной прокуратуры Украины, 3800 гражданских лиц пережили пытки со стороны оккупантов, и многие случаи находятся на стадии расследования. Необходимо создать международный механизм для их освобождения и привлечения к ответственности виновных.
По состоянию на 22 декабря официально известно о 3800 мирных жителей, переживших пытки со стороны оккупантов, но общее количество может быть значительно больше, сообщил генеральный прокурор Андрей Костин, пишет УНН.
Детали
"Тысячи украинских мирных жителей остаются незаконно удерживаемыми россией. Приближаясь к Рождеству, времени надежды и единства, мы призываем мир помнить о них и объединить усилия, чтобы обеспечить их освобождение и возвращение", - написал Костин в Х.
По его словам, на сегодняшний день официально известно о 3800 мирных жителей, которые пережили пытки оккупантов. Но общее количество может быть значительно больше.
Расследуется более 1100 уголовных дел по пыткам, установлено более 80 подозреваемых в этих военных преступлениях; 18 из них уже осуждены.
"Мы должны действовать быстро и решительно, чтобы создать эффективный международный механизм для освобождения незаконно задержанных и привлечения к ответственности тех, кто совершил против них преступления", - добавил Костин.
Напомним,
Полицейские установили личности россиян, которые пытали четырех жителей села Здвижевка Киевской области во время оккупации региона в марте 2022 года. Командиру военнослужащих рф, который отдавал приказы пытать украинцев, сообщили о подозрении.
Официально известно о 3800 мирных жителей, переживших пытки оккупантов - Генпрокурор
По состоянию на 22 декабря, по данным Генеральной прокуратуры Украины, 3800 гражданских лиц пережили пытки со стороны оккупантов, и многие случаи находятся на стадии расследования. Необходимо создать международный механизм для их освобождения и привлечения к ответственности виновных.
Декларации чиновников планируют проверять с помощью искусственного интеллекта
НАПК в Украине будет использовать искусственный интеллект для оценки и проверки деклараций чиновников, сосредотачиваясь на декларациях с высокой степенью риска, что отличается от предыдущих ежегодных проверок всех чиновников.
В кремле отказались комментировать вероятную причастность патрушева к смерти пригожина
Представитель кремля песков не подтвердил и не опроверг сообщения о причастности николая патрушева к смерти евгения пригожина, отказавшись комментировать статью The Wall Street Journal.
Готовится законопроект, для введения мобилизации украинских мужчин за рубежом
Проект украинского закона обязывает всех мужчин, в том числе тех, кто находится за границей, перерегистрироваться на военную службу; невыполнение этого требования может привести к консульским и банковским ограничениям. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен в парламенте в январе 2024 года.
Зеленский одобрил изменения в предоставлении отпусков: коснется и военных при демобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 8313, который меняет политику предоставления отпусков.
Президента Гарвардского университета подозревают в плагиате научной работы
Президент Гарвардского университета Клодин Хей находится под пристальным вниманием из-за вероятного плагиата в ее докторской диссертации 1997 года, причем сходство варьируется от фраз до целых абзацев. Чтобы избежать конфликта интересов, Гарвард поручил провести расследование внешней группе экспертов.
Названо место проведения первого "домашнего" матча сборной Украины по футболу
Сборная Украины по футболу сыграет свой первый "домашний" матч 2024 года во Вроцлаве, Польша, из-за невозможности проведения матчей в Украине на фоне войны с Россией.
ЕС отправляет в Украину еще 500 электрогенераторов
ЕС направляет Украине 500 дополнительных электрогенераторов для поддержки жизненно важных служб в условиях продолжающихся атак рф.
Мировое производство автомобилей выросло на 10%
Мировое производство автомобилей выросло на 10% до 66,9 миллиона единиц, причем Китай стал крупнейшим производителем с показателем более 21 миллиона автомобилей. Большинство составляли легковые автомобили - почти 48 миллионов единиц.
Психиатрическая больница Одесской области сменит руководителя, открыто уголовное дело - Кипер
Психиатрическая больница Одесской области сменит руководителя, открыто уголовное дело.