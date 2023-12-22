Официально известно о 3800 мирных жителей, переживших пытки оккупантов - Генпрокурор

Эксклюзив
В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
  •  106330 просмотра

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

Эксклюзив
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
  •  104180 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
  •  102440 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

Эксклюзив
Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
  •  108484 просмотра

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

Эксклюзив
Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
  •  145482 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

Эксклюзив
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
21 декабря  •  158040 просмотра

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

Эксклюзив
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
21 декабря  •  146017 просмотра

В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

Эксклюзив
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
21 декабря  •  139335 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

Эксклюзив
Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
21 декабря  •  137713 просмотра

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

Эксклюзив
Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
21 декабря  •  131282 просмотра

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Эксклюзив
Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
21 декабря  •  120334 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

Эксклюзив
Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января
21 декабря  •  112333 просмотра

Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января

Эксклюзив
Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния
21 декабря  •  103155 просмотра

Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния

Эксклюзив
Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
20 декабря  •  146328 просмотра

Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

Эксклюзив
Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
20 декабря  •  143327 просмотра

Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
ofitsialno-izvestno-o-3800-mirnikh-zhitelei-perezhivshikh-pitki-okkupantov-genprokuror

Официально известно о 3800 мирных жителей, переживших пытки оккупантов - Генпрокурор

Киев  •  УНН

22 декабрь 2023, 12:50  •  9435 просмотра

Read in English

По состоянию на 22 декабря, по данным Генеральной прокуратуры Украины, 3800 гражданских лиц пережили пытки со стороны оккупантов, и многие случаи находятся на стадии расследования. Необходимо создать международный механизм для их освобождения и привлечения к ответственности виновных.

По состоянию на 22 декабря официально известно о 3800 мирных жителей, переживших пытки со стороны оккупантов, но общее количество может быть значительно больше, сообщил генеральный прокурор Андрей Костин, пишет УНН.

Детали

"Тысячи украинских мирных жителей остаются незаконно удерживаемыми россией. Приближаясь к Рождеству, времени надежды и единства, мы призываем мир помнить о них и объединить усилия, чтобы обеспечить их освобождение и возвращение", - написал Костин в Х.

По его словам, на сегодняшний день официально известно о 3800 мирных жителей, которые пережили пытки оккупантов. Но общее количество может быть значительно больше.

Расследуется более 1100 уголовных дел по пыткам, установлено более 80 подозреваемых в этих военных преступлениях; 18 из них уже осуждены.

"Мы должны действовать быстро и решительно, чтобы создать эффективный международный механизм для освобождения незаконно задержанных и привлечения к ответственности тех, кто совершил против них преступления", - добавил Костин.

Напомним,

Полицейские установили личности россиян, которые пытали четырех жителей села Здвижевка Киевской области во время оккупации региона в марте 2022 года. Командиру военнослужащих рф, который отдавал приказы пытать украинцев, сообщили о подозрении.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Офіційно відомо про 3800 мирних жителів, які пережили тортури окупантів - Генпрокурор
Prosecutor General: Officially known about 3800 civilians who survived torture by occupiers
Новости по теме

Официально известно о 3800 мирных жителей, переживших пытки оккупантов - Генпрокурор

По состоянию на 22 декабря, по данным Генеральной прокуратуры Украины, 3800 гражданских лиц пережили пытки со стороны оккупантов, и многие случаи находятся на стадии расследования. Необходимо создать международный механизм для их освобождения и привлечения к ответственности виновных.

Война •   •  9435 просмотра
Официально известно о 3800 мирных жителей, переживших пытки оккупантов - Генпрокурор

Декларации чиновников планируют проверять с помощью искусственного интеллекта

НАПК в Украине будет использовать искусственный интеллект для оценки и проверки деклараций чиновников, сосредотачиваясь на декларациях с высокой степенью риска, что отличается от предыдущих ежегодных проверок всех чиновников.

Общество •   •  8549 просмотра
Декларации чиновников планируют проверять с помощью искусственного интеллекта

В кремле отказались комментировать вероятную причастность патрушева к смерти пригожина

Представитель кремля песков не подтвердил и не опроверг сообщения о причастности николая патрушева к смерти евгения пригожина, отказавшись комментировать статью The Wall Street Journal.

Новости Мира •   •  8050 просмотра
В кремле отказались комментировать вероятную причастность патрушева к смерти пригожина

Готовится законопроект, для введения мобилизации украинских мужчин за рубежом

Проект украинского закона обязывает всех мужчин, в том числе тех, кто находится за границей, перерегистрироваться на военную службу; невыполнение этого требования может привести к консульским и банковским ограничениям. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен в парламенте в январе 2024 года.

Война •   •  13135 просмотра
Готовится законопроект, для введения мобилизации украинских мужчин за рубежом

Зеленский одобрил изменения в предоставлении отпусков: коснется и военных при демобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 8313, который меняет политику предоставления отпусков.

Политика •   •  9794 просмотра
Зеленский одобрил изменения в предоставлении отпусков: коснется и военных при демобилизации

Президента Гарвардского университета подозревают в плагиате научной работы

Президент Гарвардского университета Клодин Хей находится под пристальным вниманием из-за вероятного плагиата в ее докторской диссертации 1997 года, причем сходство варьируется от фраз до целых абзацев. Чтобы избежать конфликта интересов, Гарвард поручил провести расследование внешней группе экспертов.

Новости Мира •   •  10181 просмотра
Президента Гарвардского университета подозревают в плагиате научной работы

Названо место проведения первого "домашнего" матча сборной Украины по футболу

Сборная Украины по футболу сыграет свой первый "домашний" матч 2024 года во Вроцлаве, Польша, из-за невозможности проведения матчей в Украине на фоне войны с Россией.

Спорт •   •  10224 просмотра
Названо место проведения первого "домашнего" матча сборной Украины по футболу

ЕС отправляет в Украину еще 500 электрогенераторов

ЕС направляет Украине 500 дополнительных электрогенераторов для поддержки жизненно важных служб в условиях продолжающихся атак рф.

Война •   •  14977 просмотра
ЕС отправляет в Украину еще 500 электрогенераторов

Мировое производство автомобилей выросло на 10%

Мировое производство автомобилей выросло на 10% до 66,9 миллиона единиц, причем Китай стал крупнейшим производителем с показателем более 21 миллиона автомобилей. Большинство составляли легковые автомобили - почти 48 миллионов единиц.

Новости Бизнеса •   •  4308 просмотра
Мировое производство автомобилей выросло на 10%

Психиатрическая больница Одесской области сменит руководителя, открыто уголовное дело - Кипер

Психиатрическая больница Одесской области сменит руководителя, открыто уголовное дело.

Политика •   •  12990 просмотра
Психиатрическая больница Одесской области сменит руководителя, открыто уголовное дело - Кипер