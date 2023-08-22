Офицеры присвоили 3,5 млн грн, которые предназначались на выплаты военным: завершено расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Расследование сделки с присвоением руководством воинской части на Днепропетровщине денежного обеспечения бойцов завершено, передает УНН со ссылкой на ГБР.
Цитата
“... завершили досудебное расследование в отношении двух офицеров одной из воинских частей Днепропетровской области. Они присвоили более 3,5 млн гривен, которые предназначались для выплат военнослужащим. Обвинительный акт направлен в суд”, — говорится в сообщении.
Детали
Как установило следствие, для реализации противоправной схемы начальник отделения персонала штаба и начальник строевой части подделали документы и “устроили” в часть около 10 гражданских лиц. Они никакого отношения к службе не имели, а просто получали денежное обеспечение, в том числе доплаты за якобы участие в боевых действиях.
Все деньги перечислялись организаторам схемы, которые успели присвоить 3,5 млн гривен.
Когда “схемщиками” заинтересовалось ГБР, один из фигурантов решил подкупить следователя за 10 тысяч долларов США. Военного задержали в феврале во время передачи взятки.
В начале августа 2023 года решением Кировского районного суда города Днепропетровска, военный, который предлагал взятку работнику ГБР, признан виновным в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины) и осужден на 4 года лишения свободы.
Сейчас же обоих фигурантов будут судить по факту завладения чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Им грозит до 12 лет лишения свободы.
По данным ГБР, в рамках досудебного расследования, один из военных возместил часть украденных денег на сумму в более 600 тысяч гривен.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Присвоили более 20 млн грн на “продаже” автомобилей для ВСУ: разоблачена организованная группа мошенников