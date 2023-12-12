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Офис Генпрокурора определил основные приоритеты в сотрудничестве с миссией ООН по правам человека в Украине: детали

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 17:04  •  17214 просмотра

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Генеральный прокурор Украины Андрей Костин встретился с представителями ООН, чтобы обсудить приоритеты сотрудничества, в частности касающиеся защиты уязвимых групп населения и документирования военных преступлений российских оккупантов в Украине.

Генеральный прокурор Андрей Костин, на встрече с представителями миссии ООН, обсудил расширение партнерства в ряде важных сфер, среди которых приоритетной определено усиление защиты уязвимых групп населения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Детали

Генеральный прокурор Андрей Костин провел встречу с Постоянным координатором системы ООН в Украине Дениз Браун и заместителем председателя Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине человека в Украине Ноэль Калхун. Обсудили дальнейшее развитие сотрудничества. 

Среди наших приоритетов - усиление защиты уязвимых групп населения и развитие институциональной способности органов (...) Мы также высоко ценим работу Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине по документированию военных преступлений России

 - сообщил Андрей Костин.

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Генеральный прокурор также поблагодарил за помощь в ряде достижений, среди которых: имплементация международных стандартов правосудия, дружественного к ребенку; открытие специализированных центров "Барнахус"; старт пилотного проекта по созданию и наполнения реестра психологов, которые будут работать с детьми в рамках уголовных производств.

Отдельно Костин озвучил надежду на расширение партнерства в сфере возвращения и дальнейшей реабилитации и адаптации принудительно перемещенных украинских детей; освобождении удерживаемых в рф и на оккупированных территориях украинских гражданских, а также по обеспечению ответственности за эти и другие преступления агрессора.

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Игорь Тележников

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