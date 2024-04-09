Офис Генпрокурора: известно о 54 украинских военнопленных, казненных российскими военными

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
  •  72449 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

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Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
  •  84572 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
  •  127205 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
  •  123456 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  164842 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  129686 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  206015 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  193186 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  182968 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152949 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

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2 апреля 2024, 04:45  •  457916 просмотра

Офис Генпрокурора: известно о 54 украинских военнопленных, казненных российскими военными

54 украинских военнопленных были казнены российскими военными, сообщает Генеральная прокуратура Украины.

Война •   •  5327 просмотра
Офис Генпрокурора: известно о 54 украинских военнопленных, казненных российскими военными

Помощь на два миллиона гривен: именно столько Биржа благотворительности "ДоброДій" направила в марте на закупки техники для Сил обороны Украины

Помощь на два миллиона гривен: именно столько Биржа благотворительности "ДоброДій" направила в марте на закупки техники для Сил обороны Украины.

Общество •   •  5440 просмотра
Помощь на два миллиона гривен: именно столько Биржа благотворительности "ДоброДій" направила в марте на закупки техники для Сил обороны Украины

Хранили и распространяли детскую порнографию: разоблачены двое одесситов

Двух жителей Одессы разоблачили на хранении и распространении более 450 тыс. фото- и видеофайлов с детской порнографией.

Криминал и ЧП •   •  5779 просмотра
Хранили и распространяли детскую порнографию: разоблачены двое одесситов

В результате авиаудара в Газе ЦАХАЛ ликвидировал главу комитета ХАМАС по чрезвычайным ситуациям

Израильские военные ликвидировали Хатема аль-Джмари, председателя Чрезвычайного комитета ХАМАС, в результате авиаудара во время военной операции в Газе.

Новости Мира •   •  6188 просмотра
В результате авиаудара в Газе ЦАХАЛ ликвидировал главу комитета ХАМАС по чрезвычайным ситуациям

В Харькове на фоне атак рф приоритетом будет децентрализация отопления на следующий сезон - мэр

Харьков будет предоставлять приоритет децентрализации отопления, устанавливая модульные и автономные котельные для микрорайонов, чтобы уменьшить зависимость от централизованных систем отопления, уязвимых к вражеским атакам.

Общество •   •  9081 просмотра
В Харькове на фоне атак рф приоритетом будет децентрализация отопления на следующий сезон - мэр

Атака на авиационный завод в воронежской области рф: поражены основные производственные мощности предприятия - ГУР

Удары беспилотников по авиационному заводу в воронежской области россии привели к повреждению основных производственных мощностей предприятия, сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины.

Война •   •  8782 просмотра
Атака на авиационный завод в воронежской области рф: поражены основные производственные мощности предприятия - ГУР

Украинцы в марте вдвое активнее покупали электромобили: стали известны бестселлеры

В марте автопарк Украины пополнился более 4 400 электромобилями, а спрос на них вырос в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом.

Экономика •   •  7874 просмотра
Украинцы в марте вдвое активнее покупали электромобили: стали известны бестселлеры

Во время учений НАТО шведским и норвежским военным арендовали "российские коттеджи"

Во время учений НАТО шведские и норвежские солдаты жили в арендованных коттеджах, принадлежащих российской элите и представителям партии владимира путина, вблизи норвежской военной базы.

Новости Мира •   •  7126 просмотра
Во время учений НАТО шведским и норвежским военным арендовали "российские коттеджи"

Дым крематория военного мемориального кладбища не будет загрязнять окружающую среду - Минветеранов

Крематорий Национального военного мемориального кладбища будет иметь современные технологии очистки дыма, которые не угрожают окружающей среде и здоровью людей, обеспечивая отсутствие загрязняющего воздействия на окружающую среду.

Общество •   •  8429 просмотра
Дым крематория военного мемориального кладбища не будет загрязнять окружающую среду - Минветеранов

Закупка оружия для ВСУ по завышенным ценам: НАБУ провело обыски в Украине и Польше

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски в Украине и Польше относительно возможной закупки оружия для Вооруженных сил по завышенным ценам в период с апреля 2022 по февраль 2023 года.

политика •   •  9053 просмотра
Закупка оружия для ВСУ по завышенным ценам: НАБУ провело обыски в Украине и Польше