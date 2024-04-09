Офис Генпрокурора: известно о 54 украинских военнопленных, казненных российскими военными

На сегодня известно о 54 украинских военнопленных, казненных российскими военными. Об этом в эфире "Суспільне" заявил руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов, пишет УНН.

Детали

По его словам, Офис Генпрокурора имеет 27 уголовных производств по фактам казни украинских военнопленных.

Сейчас мы имеем 27 уголовных производств именно по фактам казни наших военнопленных. Речь идет о казни 54 военнопленных, которые были казнены именно во время боевых действий - сообщил Белоусов.

Комментируя видео, опубликованное в соцсетях 7 апреля, руководитель Департамента отметил, что предварительно подтверждено: преступление произошло возле Крынок в Херсонской области, но детали еще проверяются.

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Белоусов призвал помнить о близких и не озвучивать преждевременно имена погибших.

"По этому факту и предыдущих мы отрабатываем также командование, которое несет ответственность за такие действия. Речь идет не только о командирах подразделений, но и о высшем военно-политическом руководстве. Потому что это - не единичный случай, а свидетельство политики рф", - сказал Белоусов.

Случаи казней украинских военнопленных, по его словам, фиксируются с марта 2022 года. Суд уже вынес приговор первому российскому военному за казнь защитника в Черниговской области.

Расследование, по его словам, усложняет тот факт, что у прокуроров и следователей обычно нет доступа к месту преступления или возможности осмотреть тело.

"Но эта работа ведется. Украина имеет уникальный опыт документирования преступлений, даже не имея доступа к территории... Мы работаем с Международным уголовным судом, Мониторинговой миссией ООН, разведывательными органами и неправительственными организациями, которые также собирают информацию. Наша задача сейчас - документировать, фиксировать, рассказывать миру правду. Преступники окажутся на скамье подсудимых, это лишь вопрос времени", - указал Белоусов.

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